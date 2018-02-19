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İzmir ulaşımında "Artı Para" yoğunluğu

İzmir Banliyö Treni'nde (İZBAN) başlatılan "Artı Para" uygulaması nedeniyle istasyonlarda yoğunluk yaşanıyor. İzmirliler, zaman kaybına neden olduğu gerekçesiyle uygulamaya tepki gösteriyor.
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