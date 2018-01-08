ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
14 °C

45 kişiyle yola çıktılar şimdi dünya markası

Aydın'da bir grup girişimcinin zirai araçlar için jant üretmek için kurduğu Jantsa, 84 ülkeye yaptığı ihracatla önemli bir başarı hikayesine imza attı.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.