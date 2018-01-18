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Jeotermal suyla ısıtılan serada 12 ay boyunca üretim

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyündeki tarlasında termal kaynak bulunan köy muhtarı, oğluyla birlikte kurduğu serayı buradan gelen jeotermal suyla ısıtarak yıl boyunca üretim yapıyor.
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