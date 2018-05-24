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"Kadın güçlü olursa Türkiye güçlü olur"

Bakan Sarıeroğlu, "Son 10 yılda Türkiye'de 8 milyon 684 bin kişilik iş gücü artışı yaşamışız. Bunun 4 milyon 178 bini kadınların iş gücüne katılımıyla gerçekleşmiş bir performans. Bunun çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.
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