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"Kadınlar makine sektöründe harikalar yaratıyor"

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Dalgakıran, "Makine sektöründe kadınlar işin içine girdiği zaman harikalar yaratıyorlar, diğer alanlardaki mühendisliklerde de böyle. Sizin disiplininize, bakış açınıza, hırsınıza bu ülkenin ihtiyacı var." dedi
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