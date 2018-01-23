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Kahvehaneyi "mantarhane"ye dönüştürdü

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde işletmeciliğini yaptığı köy kahvehanesini istiridye mantarı üretim tesisine dönüştüren girişimci Özcan Erdevir, yıllık yaklaşık 3 ton ürün almayı hedefliyor.
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