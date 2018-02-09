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Kapadokya'yı 329 bin turist kuş bakışı izledi

Türkiye'nin doğa, tarih ve kültür turizminde önemli bir konuma sahip Kapadokya'da turistlerin sıcak hava balon turuna olan ilgisi her geçen yıl artıyor. Geçen yıl balon turuna katılan turist sayısı, önceki yıla göre yüzde 32 artarak 329 bini geçti.
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