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"Kar üstünde cirit"e davet

Orta Asya'da asırlardır oynanan cirit oyunu, Kars'ta turistler de ilgiyle izliyor. Selim ilçesinde yaşayan gençler hem ata sporunu devam ettiriyor hem de bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere keyifli anlar yaşatarak, turizme katkı sağlıyor.
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