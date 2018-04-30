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Karpuzda verim arttı fiyatlar düştü

Türkiye'nin turfanda karpuz üretim merkezlerinden Adana'da rekoltedeki artış sayesinde karpuzun kilogram fiyatı tarlada 1,5-2 liraya geriledi.
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