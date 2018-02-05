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KGF teminatlı destekler devamlı hale getirilecek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredilerin 2017'de önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini, bunun devam ettirileceğini belirtti.
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