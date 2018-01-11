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"KGF teminatlı enstrümanı kalıcı hale getiriyoruz"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kredi Garanti Fonu teminatlı kredilerin geri dönme oranının yüzde 98 ile bankacılık sistemi performansının üzerinde olduğunu, bu enstrümanı en küçük esnafın da kullanabileceği şekilde kalıcı hale getireceklerini söyledi.
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