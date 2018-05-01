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Kilis, zeytinyağında söz sahibi olmak istiyor

Tescilli Kilis zeytinyağının ihracattaki payını artırmak amacıyla Valilik öncülüğünde, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle yurt dışında pazar ağı kuruluyor.
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