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Ak zambağın yağının kilogramı 5 bin eurodan satılıyor

Özel sektörden 12 yıl önce emekli olduktan sonra hobi amacıyla ak zambak üretmeye başlayan Fikret Aydemir, ürettiği ak zambakların kilogramını 120 liraya, yağını ise 5 bin eurodan satıyor.
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