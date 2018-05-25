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Karadeniz'de kıyı avcılığı

Akçakoca'da av yasağının başlaması nedeniyle kıyı balıkçıları ağlarını Karadeniz kıyılarına bırakıyor. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Karakaş, "Bir ay öncesinde barbun 70-80 liraya satılırken bugün 30 liraya satılıyor." dedi.
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