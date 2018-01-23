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Kırsal alanda istihdam oluşturdular

Kahramanmaraş'ta son 5 yılda 251 girişimci, doğdukları bölgelerde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun destekleriyle 100 milyon lirası hibe 230 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi ve yaklaşık bin 200 kişiye istihdam sağladı.
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