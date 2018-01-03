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Kış turizminin vazgeçilmezi: Uludağ

Türkiye'de ''kayak" denilince akla ilk gelen merkezlerden olan, bir dönem sayısız Yeşilçam filmine ev sahipliği yapan Uludağ, yenilenen tesisleri, kayak pistleri ve çeşitli aktiviteleriyle yarım asırdır tatilciler için cazibesini sürdürüyor.
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