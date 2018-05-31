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'Kısa vadeli borç çeviriminde bir sorun görünmüyor'

DEİK Başkanı Nail Olpak, "Ben kendimi bildim bileli gündemimizde. İşsizlik, çok daha iyi olmalı elbette, ama pozitif yönde azalarak ilerliyor. Büyüme derseniz, gıpta seviyesinde. Kısa vadeli borç çeviriminde bir sorun görünmüyor." dedi.
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