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Kızı için tasarladığı elbiselerle atölye kurdu

Samsun'un Atakum ilçesinde 3,5 yaşındaki kızı için elbise tasarlayan İpek İpekçi, kıyafetler çok beğenilince evinin bir odasını atölyeye dönüştürerek sosyal medya üzerinden pazarlamaya başladı.
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