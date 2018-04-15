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KOBİ'lerin kredi faizini KOSGEB üstlenecek

KOSGEB'in belirlediği ölçüde banka kredisi kullanan Küçük ve Orta Boy İşletmelerin ödeyeceği faizi KOSGEB üstlenecek. Her KOBİ'nin 100 bin liradan 500 bin liraya kadar kredi limiti olacak.
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