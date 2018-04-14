e-DÜNYA
13 °C

KOBİ'lerin performansını artırma çalışmaları

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, KOBİ'lerin sürdürülebilir büyümelerinin yerli ve milli bir politika haline getirilmesi gerektiğini söyledi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.