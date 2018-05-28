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Kocaeli'de 12 yeni sanayi yatırımına teşvik

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli'nin teşviklerin en kısıtlı olduğu 1. Bölge'de yer almasına rağmen yılın ilk çeyreğinde sıfırdan 12 tesis yapımı için belge düzenlenmesinin önemli bir gelişme olduğunu söyledi.
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