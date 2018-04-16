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Konutta yüksek faiz senetli satışı başlattı

Konut kredisi faiz oranlarının son 8,5 yılın en yüksek seviyesine ulaşması nedeniyle bazı inşaat firmaları, piyasayı canlı tutmak için peşin fiyatına 60 aya varan senetli konut satışına başladı.
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