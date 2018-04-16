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Konya 2. Yapı Fuarı'na doğru

TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenen 2. Yapı Fuarı, 19-22 Nisan'da Konya Ticaret Odası TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
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