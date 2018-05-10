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Konya Endüstri Zirvesi başladı

Konya Valisi Canbolat, "Karapınar ilçemizde 60 milyon metrekare büyüklüğündeki enerji ihtisas endüstri bölgesi ve yine aynı ilçedeki, ülkemizin ikinci büyük linyit rezervi Konya'nın çok yakın bir gelecekte enerji merkezi olacağının göstergesidir." dedi
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