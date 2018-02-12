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Konya'dan 20 ülkeye ihracat

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir fabrika, toza dönüştürdükleri peynir altı suyunu 20'nin üzerinde ülkeye ihraç ediyor.
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