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KOSGEB, 3 bin 500 girişimciye destek verdi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Tekirdağ Müdür Vekili Esin Sayın, Tekirdağ'da geçen yıl 3 bin 500 girişimci ve KOBİ'ye 9 milyon lira destek verdiklerini bildirdi.
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