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KOSGEB esnafın 1,7 milyar liralık faiz yükünü sırtladı

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, "7 milyar 790 milyon lira KOBİ'lerimize kredi hacmi oluşturduk bu krediyi bankalardan kullandılar ve biz yaklaşık 1 milyar 760 milyon liralık faiz kısmını karşıladık." dedi.
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