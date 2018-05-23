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KOSGEB’den öğrencilere girişimcilik dersi

KOSGEB Afyonkarahisar İl Müdürü Cemil Bahçe, Afyon Organize Sanayi Bölgesi Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji son sınıf öğrencilerine girişimcilik ve girişimcilik eğitimleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.
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