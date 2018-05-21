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Köylüler birlikte üretip daha çok kazanacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hayata geçirilen, Diyarbakır'da da 3 köyde uygulanacak "Birlikte Üretelim Projesi" ile birlikte üretim yapılarak daha çok kazanç sağlanacak.
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