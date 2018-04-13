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Devlet desteği ile kurduğu çiftlikte siparişlere yetişemiyor

Muş'un Varto ilçesinde aldığı devlet desteği ile tavuk çiftliği kuran Erdal Bingöl, yumurtalara gelen yoğun talep üzerine işini büyütmeyi hedefliyor.
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