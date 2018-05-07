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"İhracatta rekorlar kırıyoruz"

TİM Başkanı Büyükekşi, ihracatta 1,5 yıldan beri hep artış açıkladıklarını belirterek, "7 aydan beri de çift haneli artış açıklıyoruz, rekorlar kırıyoruz. Geçen sene Türkiye yüzde 7,4 büyüdü, bu sene de yüzde 5,5 büyüme bekleniyor." dedi.
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