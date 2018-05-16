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"Kudüs asla İsrail'in başkenti olmayacak"

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in, duruma tepki gösteren Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırısına tepki göstererek, "Kudüs asla İsrail'in başkenti olmayacak." dedi.
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