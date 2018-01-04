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"Kur, ihracatçının gündeminde olmayacak"

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 2017'de bölge olarak yüzde 9 artışla 11 milyar 838 milyon dolar ihracat yaptıklarını, yeni yılda yüzde 8 artış hedeflediklerini belirtti.
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