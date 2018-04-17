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Limon tarlada 1 pazarda 5 lira

Bu yılki elverişsiz hava şartları nedeniyle rekoltesi düşen limonun fiyatı arttı. Muğla'da üreticiden 1 liraya alınan limon marketlerde 5 liraya satılıyor.
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