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"Made in Turkey yazısı tüm araçlarda var"

TAYSAD Başkanı Alper Kanca, Türkiye'de üretilen otomotiv yan sanayisi parçalarının dünyadaki tüm araçlarda kullanıldığını belirterek, "Bizim parçalarımızı kullanmayan araç markası yoktur. 'Made in Turkey' yazısı tüm araçlarda var." dedi.
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