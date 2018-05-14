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"Made in Turkey markasına yatırım yapmamız lazım"

NG Kütahya Seramik Başkanı ve TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral, "Bizim de 'Made in Turkey' markasına yatırım yapmamız durumunda dünyada ürünlerimizi satamayacağımız hiçbir ülke yok. Bunu da yapacağız. Ülke ve şirket tanıtımlarını geliştirmemiz lazım." dedi
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