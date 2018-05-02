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Mahkumlardan ekonomiye katkı! 6,5 milyon lira ciro

Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumundaki mahkumlar, ürettikleri solucan gübresiyle ekonomiye katkı sağlıyor. Kurumdaki iş kollarında çalışan mahkumların ürettiği ürünlerin satışından 2017'de yaklaşık 6,5 milyon lira ciro elde edildi.
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