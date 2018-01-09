ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
12 °C

MARKA'dan projelere 25 milyonluk destek

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından 2018 yılı proje teklif çağrıları kapsamında bölgedeki kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşların bölgesel gelişmeye ivme kazandıracak projelerine 25 milyon lira destek sağlanacak.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.