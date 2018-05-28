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Mayıs yağmuru fıstık üreticisine 'ilaç' oldu

Baklavadan yemeklere, tatlılardan çerezlere kadar hemen her alanda Türk mutfağının değişmez lezzetleri arasında yer alan ve son dönemde fiyat artışlarıyla gündemde olan Antep fıstığında mayıs yağışları sayesinde bu sezon yüksek rekolte bekleniyor.
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