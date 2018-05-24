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"MB, dünkü adımla herkesi rahatlattı"

Merkez Bankası'nın enflasyon ile mücadele için tüm adımları bağımsız bir şekilde atması gerektiğini belirten TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan, dün gerçekleşen faiz artışıyla herkesin rahatladığını söyledi.
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