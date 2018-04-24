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Melen Barajı'nda sona yaklaşıldı

Türkiye'nin en büyük içme suyu temin projesi olan, İstanbul'un 2071 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak Melen Barajı'nın yüzde 95'i tamamlandı.
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