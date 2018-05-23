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'Merkez Bankamızın attığı adımı destekliyoruz'

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye'nin kur spekülasyonu ve operasyonuna tabi tutulmasını kabul edemeyeceklerini, Merkez Bankası'nın attığı adımıları ve faiz artırım kararını desteklediklerini belirtti.
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