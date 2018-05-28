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'Merkez Bankasını bütün gücümüzle destekliyoruz'

Ekonomi Bakanı Zeybekci, TCMB'nin sıkılaşma adımına ilişkin, "Bunların hepsi olumlu adımlar, sonuçlarını da göreceğiz. Merkez Bankamızı bütün gücümüzle destekliyoruz" dedi.
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