Meyve ihracatında 2022 şampiyonu mandalina oldu

Türkiye'nin 2022 yılında yaptığı yaş meyve ihracatında 464,5 milyon dolarla mandalina ilk sırada yer aldı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği verilerinden derlediği bilgilere göre, yaş meyve sebze ihracatı geçen yıl yüzde 4 düşüşle 2 milyar 953 milyon dolar olarak gerçekleşti. Meyve sebze mamulleri ihracatı ise yüzde 25 artışla 2 milyar 525 milyon dolara ulaştı. Toplam yaş meyve sebze ile mamullerinin ihracatı 5,5 milyar dolara çıktı.

Meyve ihracatında mandalina, domates, limon, üzüm ve elma ilk 5 sırada yer aldı. Bu ürünleri kiraz, nar, nektarin, portakal ve şeftali takip etti.

Dünya mandalina ihracatında ilk üçte yer alan ve 2021 yılında 453 milyon dolarlık mandalina ihraç eden Türkiye, 2022'de 464,5 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Meyvede ihracat şampiyonu olan mandalinaya en fazla talep Rusya ve Ukrayna'dan geldi. Toplam mandalina ihracatının yüzde 65'i 302 milyon dolarla Rusya'ya yapıldı.

Domates, 377,4 milyon dolarlık ihracatla ikinci, limon 272,9 milyon dolarlık ihracatla üçüncü oldu.

Savaştaki Rusya'nın talebi Türkiye'ye yöneldi

Tarım üretimi ve tarıma dayalı sanayisi ile ihracatta önemli yere sahip Ege, 2022 yılını ihracat artışıyla kapatmayı başardı. Yaş meyve ve meyve sebze mamulleri ihracatı, geçen yıla göre yüzde 6'lık artışla 1 milyar 250 milyon dolara yükseldi.

Ege İhracatçı Birlikleri kanalıyla geçen yıl 189 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirilen bölgede ihracatta öne çıkan ilk 5 pazar Almanya, ABD, Rusya, İngiltere ve Hollanda oldu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, Ege'nin tarım üretimi ve çeşitliliğini artırmaya gayret ettiğini, Türkiye'nin meyve sebze üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini yaptıklarını söyledi.

"2023'te kiraza Çin kapısının da açılması iyi olacak"

Üretimin bir kısmını taze, bir kısmını da sanayileştirip mamul olarak sattıklarını ifade eden Uçak, "Türkiye'nin ihracatının yüzde 22'sini Ege'den yapıyoruz. Özellikle İzmir'in çekirdeksiz satsuma mandalinası, aroması, kendiliğinden eriyebilen zara sahip olması, kabuğu, gösterişi ve lezzetli ile benzersiz. Birinciliği de bu sene mandalina kapmış oldu." diye konuştu.

Uçak, yaş meyve sebzede Rusya ve Ukrayna pazarının önemli bir yere sahip olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Tabii ki Avrupa ülkelerine de Uzak Doğu'ya da ihracat yapıyoruz ama ciddi anlamda Rusya bizim yükümüzü kaldıran bölge. Rusya'nın talebi arttı. Avrupa Birliği'ne malum kısıtlama gelince birçok ürünü Türkiye'den temin etme çabasındalar. Türkiye'de yetiştirdiğimiz ürünlerde hem raf ömrü fazla, lezzeti çok iyi, güzel. Kalitesi güzel. Fiyatları uygun olmasıyla beraber tabii ki Rusya ciddi anlamda ihtiyacını Türkiye'den karşılıyor. Burada tabii ki bu savaş esnasında da yasaklı firmalarımız, ürünlerimiz vardı. Onları da kaldırdılar. Rusya ile çok şükür iyi gidiyoruz. 2022 yılında Çin'e Akdeniz meyve sineğine bağlı karantina anlaşmasının iptali nedeniyle kiraz gönderemez olduk. O konuda Tarım Bakanlığımızın, Ticaret Bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor. 2023'te kiraza Çin kapısının da açılması iyi olacak. Açılırsa ciddi anlamda ihracatımızı çoğaltırız."

Uçak, 2023 yılında bölgenin ihracatını artıracaklarına inandıklarını vurgulayarak, "Birlik olarak 1 milyar 400 milyon dolarlık bir kota belirledik, bu kotayı gönül rahatlığıyla doldururuz." dedi.