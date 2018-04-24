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"Milli ve yerli parayla kur oyununu bozacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli ve yerli parayla birlikte inşallah bu kur oyununu da bozacağız. Bir diğer adımı daha söylüyorum, altını belirleyici hale getirmenin de adımlarını atacağız." dedi.
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