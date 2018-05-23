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Somalili mühendisler modern tarımı Türkiye'de öğreniyor

Somali'den gelen ziraat mühendisleri, Şanlıurfa'daki GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) bünyesinde modern tarım tekniklerini öğreniyor.
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