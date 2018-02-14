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Muğla'dan 60 ülkeye mermer ihraç ediliyor

Türkiye'nin mermer üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği Muğla'dan 60 ülkeye mermer ihraç ediliyor. Mermer ihracatından 2017 yılında yaklaşık 300 milyon dolar ihracat geliri elde edildi.
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