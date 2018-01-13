ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
8 °C

MÜSİAD'dan istihdam paketine destek

MÜSİAD Genel Başkanı "İş dünyası olarak Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı istihdam paketine destek veriyoruz. İnşallah geçen sene verdiğimiz hedefle devam edeceğiz" dedi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.