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New York metrosuna "Türk mermeri"

Konya'nın Beyşehir ilçesinde üretilen, ABD ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 20 ülkeye ihraç edilen mermerler, yenileme çalışmaları devam eden New York metrosunda da kullanılıyor.
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