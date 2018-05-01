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Nisan ayı ihracat rakamları açıklandı

TİM verilerine göre, ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolar oldu. İhracat, son 12 aylık dönemde yüzde 10,7 artarak 161 milyar 64 milyon dolara ulaştı.
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